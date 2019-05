Najlepsze wakacje

Firma BlueCharter zajmuje się czarterem jachtów na terenie Grecji oraz Wysp Jońskich. Oferujemy szeroki wybór ofert, tras oraz długości wyjazdów. Osoby, które nie posiadają uprawnień żeglarskich mogą wypłynąć na rejs z doświadczonymi kapitanami - skipperami, którzy zadbają zarówno o bezpieczeństwo jak i komfort podczas całej podróży. Wynajmij jacht oraz rozpocznij najwspanialszą przygodę w swoim życiu. Zaletą wynajęcia jachtu w Grecji jest przede wszystkim to, że trasa każdego rejsu jest indywidualnie ustalana wraz z uczestnikami podróży.

Czarter lotniczy Grecja

W naszej ofercie znajduje się również czarter lotniczy Grecja. Proponujemy wyloty z Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania. Po przylocie zapewniamy autobus z Aten do Prevezy, jest to 6 połączeń dziennie, które kosztuję około 37 Euro. Mogą Państwo również wypożyczyć samochód, którego cena na tydzień wynosi 160 Euro. Długość trasy samochodowej z Polski do Grecji to około 1700 km, gdzie w 97% są to autostrady. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą - czarter lotniczy Grecja.